Россиянки похитили трех человек и два года забирали их пенсии

В Приморье задержали двух женщин, похитивших трех человек ради присвоения их пенсий

В Приморье задержали двух жительниц Арсеньева, которые насильственно похитили трех человек ради присвоения их пенсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации ведомства, злоумышленницы два года удерживали пожилого мужчину, его жену и дочь в квартире, и все это время забирали их соцвыплаты.

«Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — следует из сообщения.

Ранее в Свердловской области 33-летний российский уголовник получил 17 лет за жестокое убийство 90-летнего ветерана труда. В ходе ссоры он толкнул и жестоко избил ветерана, а после разбросал по всей квартире вещи и устроил поджог. При этом он зажег вещи и рядом с лежавшим на полу стариком. В результате начавшегося пожара тот сгорел заживо.