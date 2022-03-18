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Восточный перешел на нафтил

«Роскосмос» сообщил о переводе ракет «Союз-2» на космодроме Восточный на нафтил

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Ракеты «Союз-2» на космодроме Восточный готовы к заправке нафтилом, сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что перевод на новый тип топлива начался в октябре 2021 года и включал ряд специальных операций.

«Из хранилищ слит и отправлен на предприятия-поставщики весь керосин, а емкости хранения продули азотом и воздухом. После достижения оптимального соотношения кислорода и воздуха внутри емкости были зачищены. Специалисты космодрома также подсоединили к заправочной системе необходимое технологическое оборудование», — пишут в госкорпорации.

Автономные испытания на системах заправки нафтилом элементов «Союз-2» состоялись в декабре 2021 года. «После проведения автономных испытаний фактически можно считать, что Стартовый комплекс переведен на нафтил», — резюмируется в сообщении.

В августе 2019 года Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» объявило о запуске серийного производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

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Иван Потапов
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