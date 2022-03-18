Разгневанные фермеры въехали в греческую столицу на тракторах

Греческие фермеры вышли на протест против повышения цен на энергоносители

В Афинах недовольные фермеры собрались у здания Минсельхоза Греции. В руках они держали овощи и черные флаги, многие демонстранты приехали в столицу на тракторах, пишет Associated Press.

Причиной протеста фермеров стал рост цен на энергоносители и на продукты. В феврале инфляция достигла 6,3 процента, тогда как в среднем в еврозоне она остановилась на уровне 5,9 процента.

Греческое правительство анонсировало меры финансовой поддержки для предприятий, которые испытывают трудности, а также для домохозяйств с низким доходом. Всего власти выделили 1,1 миллиарда долларов. Однако субсидия не коснулась сельскохозяйственных предприятий, и теперь вышедшие на площадь фермеры протестуют против такой избирательности.

Участники акции заблокировали движение в центре Афин и планировали продолжить митинг у здания парламента. В начале года фермеры уже выступали против экономического курса страны — тогда они приехали в столицу на тракторах и выстроились вдоль автомагистралей, но движению машин не препятствовали.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его предложения по урегулированию газового рынка позволили снизить цены на энергоносители в Европе в два раза за четыре дня. В России аналитики не согласились с таким заявлением. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Европа нуждается в российском топливе сильнее, чем прежде.