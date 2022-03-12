Аналитик объяснил рост цен на газ в Европе

Аналитик Юшков считает, что на цену газа влияет реакция рынка, а не решения чиновников ЕС

В первую очередь на стоимость газа в Европе влияет реакция рынка, а не решения европейских чиновников. Чтобы удержать приемлемые цены, необходимо убрать политизацию, рассказал «Ленте.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Цены на газ в Европе взлетели из-за опасений, что ЕС решит отказаться от закупки российского голубого топлива, объяснил аналитик. Заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что после его предложения установить регулирование цен в Европе они снизились вдвое, больше похоже на пиар, это не влияет на рост стоимости, считает Юшков. Также не имеет отношения к реальности утверждение греческого политика, что газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам.

«Цены сначала взлетели почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубов за газ на фьючерсы, они поднялись даже на споте, то есть при реальной отгрузке, а не при биржевой торговле больше двух тысяч долларов. Скачок наверх произошел, потому что в США началось рассмотрение законопроекта, по которому вводился запрет на импорт российской нефти и других энергоресурсов. В ЕС в то же время заявили, что готовят законопроект, но что в нем будет — не сказали. Все испугались, что в нем тоже будет энергетика, будут ограничения на поставки энергоносителей. От этого началась паника на бирже, и цены взлетели», — объяснил он.

То, что премьер Греции заявляет, что из-за его стараний снизились цены — это достойно сказок братьев Гримм или Андерсена. Человек то ли пиарится, то ли действительно не понимает, что происходит на газовых рынках, но это сказочник еще тот

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

После паники на бирже со стороны представителей европейских стран последовали заявления, что ЕС не рассматривает санкции против российского газа и не собирается от него отказываться. Если это и произойдет, то только в течение нескольких лет, а сейчас никаких ограничений на торговлю не будет. После этого цены начали падать.

Какой газ лучше

Предложение премьера Греции ввести регулирование цен на газ может привести к тому, что Европа может остаться без сжиженного природного газа (СПГ). Поставщикам будет выгоднее продавать его в Азию, поскольку там за него готовы платить больше. При этом Европа ставит себя в большую зависимость от российского трубопроводного голубого топлива, рассуждает Юшков.

Его предложения приведут к тому, что еще больше увеличится зависимость от российского газа Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Происходит соревнование у европейских чиновников в предложении каких-либо мер. Все эти планы разделяются на две части: одни говорят, что надо принять какие-то меры для снижения цен на газ, а другие говорят, что готовы платить сколько угодно, лишь бы не за российский газ. Европе надо сначала достичь консенсуса — они хотят дешевого газа или нероссийского газа», — отметил аналитик.

Предложения Греции по регулированию газового рынка позволили снизить цены на топливо в Европе в два раза за четыре дня, заявил Мицотакис. 8 марта он представил ряд мер для стабилизации оптового рынка газа. Среди них — установление потолка цен. Позже ЕС завил, что рассматривает этот шаг как один из возможных для регулирования рынка. По словам Мицотакиса, после этого стоимость газа снизилась в два раза. Он считает, что газовый рынок перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.

Еврокомиссия также предложила странам Евросоюза план полного отказа от российских энергоносителей, который должен быть реализован «задолго до 2030 года». Согласно ему, ЕС может снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов к концу 2022 года.