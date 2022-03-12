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Греция помогла Евросоюзу снизить цены на газ

Премьер Греции Мицотакис заявил, что после его предложений цены на газ упали в два раза

Фото: John Thys / Reuters

Предложения Греции по регулированию газового рынка позволили снизить цены на топливо в Европе в два раза за четыре дня. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, его слова приводит РИА Новости.

Греческий политик напомнил, что еще 8 марта он представил ряд мер, призванных стабилизировать оптовый рынок газа. Одно из его предложений — установление потолка цен — было включено в заявление Евросоюза как один из возможных шагов по регулированию рынка. По словам Мицотакиса, после этого рынок газа упал почти на 50 процентов — с 220 евро за 1 мегаватт-час до 115. Он подчеркнул, что такое колебание цен свидетельствует о спекулятивном характере рынка, и эту проблему необходимо решить на общеевропейском уровне.

Политик сообщил, что Еврокомиссию попросили подготовить конкретные предложения к следующему заседанию Европейского совета. «Если эти предложения будут приняты, мы увидим фактическое снижение цены на газ», — сказал премьер Греции.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС будет сложно полностью отказаться от поставок газа из России. По ее словам, для полного отказа понадобится разумное потребление энергии гражданами стран-членов объединения.

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Виктория Кондратьева
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