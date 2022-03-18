Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине

Песков сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, на совещании обсуждалась текущая международная ситуация, а также продолжился обмен мнениями по специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава государства подробно проинформировал постоянных членов Совбеза о своих многочисленных международных телефонных контактах с лидерами других стран.

Ранее в Кремле заявили, что в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темой звонка станет ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.