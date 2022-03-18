Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине

Песков сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза спецоперацию на Украине

Фото: Mikhael Klimentyev / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, на совещании обсуждалась текущая международная ситуация, а также продолжился обмен мнениями по специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава государства подробно проинформировал постоянных членов Совбеза о своих многочисленных международных телефонных контактах с лидерами других стран.

Ранее в Кремле заявили, что в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темой звонка станет ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.