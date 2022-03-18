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В Китае объяснили превосходство Путина над Байденом

SCMP: Путин пользуется значительно большей поддержкой в России, чем Байден в США

Фото: РИА Новости

Китайский обозреватель Алекс Ло объяснил превосходство президента России Владимира Путина над его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью публициста для South China Morning Post.

Колумнист высказал мнение, что Путина поддерживают в России значительно больше, чем Байдена в Соединенных Штатах.

«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — считает автор материала.

Ло также назвал ошибочной стратегию США в отношениях с Китаем. По словам обозревателя, Вашингтон «слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку» и пытается расколоть сотрудничество России, Китая и Ирана. Колумниста также удивили «сказки США» о влиянии на Москву, которое Пекин якобы может оказать в отношении спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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