В Кремле высказались о судьбе Дворковича

Песков заявил, что Дворкович может сам принять решение о работе в Россельхозбанке

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович может сам принять решение о продолжении работы в Россельхозбанке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит ТАСС в пятницу, 18 марта.

По мнению пресс-секретаря президента России, судьбу Дворковича может решить и руководство кредитного учреждения.

Песков подчеркнул, что решение о сохранении поста Дворковича в Россельхозбанке не является прерогативой Кремля.

Накануне стало известно, что бывший вице-премьер принял решение уйти с поста председателя фонда «Сколково».

Дворкович сосредоточится на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».

Ранее депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили за то, чтобы председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович был с позором уволен с должности. Данное требование связано с осуждением проведения спецоперации по демилитаризации Украины, которое Дворкович озвучил в западных СМИ.