Путин поприветствовал участников российской и международной акции «Сад памяти»

Путин направил приветствие участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти»

Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и поселки. Ведь искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа, к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины, бережно передается из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам. Уверен, так будет и впредь», — отметил президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что этот проект является важной и востребованной инициативой, которая призвана объединить участников из разных регионов страны вокруг патриотических и духовно-нравственных ценностей, а также сохранить память о драматических страницах истории России и миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Первое мероприятие в этом году по традиции проходит в Севастополе 18 марта. Представители администрации города, волонтеры и местные жители высадят более 300 саженцев сосны, кипариса и кедра на Сапун-горе.

Акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». За два года к акции присоединились более 2 миллиона человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и еще более чем в 50 странах.

