В Севастополе стартовала международная акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта в Севастополе на Сапун-Горе

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта в Севастополе на Сапун-Горе. Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Она одновременно подчеркивает важность сохранения исторической памяти и акцентирует внимание на экологической составляющей — важности обновления лесного фонда страны.

«Это важное, доброе и теплое мероприятие. Я считаю, что сажать деревья — это правильное дело с экологической точки зрения, а когда деревья высаживают ещё и в память о погибших во время Великой Отечественной войны — это правильно втройне», — заявил заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачев. Генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко напомнила, что 80 лет назад проходила героическая оборона Севастополя, в ходе которой погибли сотни тысяч человек. По ее словам, это место стало сакральным и имеет особое значение для проекта.

Массовые мероприятия в рамках международной акции «Сад памяти» в этом году традиционно пройдут во всех регионах России до 22 июня и будут посвящены ключевым событиям весны 1942 года. Организаторы привлекут к проекту школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Многодетные семьи смогут присоединиться к акции в единый день фамильных высадок.

В этом году акция проходит уже третий раз, а всего за два предыдущих года в ней приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах мира. Такие зеленые памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир.

