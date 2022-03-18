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Суд дал сроки чиновникам за взятку в 17 миллионов рублей в Саратове

Двоих чиновников в Саратове приговорили к реальным срокам за взятку в 17 миллионов рублей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Саратове суд дал сроки двоим чиновникам за взятку в 17 миллионов рублей — экс-главе городского комитета по управлению имуществом и экс-начальнику отдела земельного контроля дали 5,6 и 6,5 года колонии. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 марта, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Саратовской области.

По данным ведомства, чиновник и чиновница в 2013 году начали тесно общаться с двумя коммерсантами, которые хотели взять в долгосрочную аренду участок, находящийся в собственности города. Этот участок изначально не предназначался для жилого строительства, но коммерсанты надеялись, что чиновники за деньги смогут изменить в документах вид разрешенного использования. Они передали чиновникам деньги и автомобиль Lexus; эквивалент взятки — 17 миллионов рублей.

Чиновники согласились на такие условия — они оформили все документы таким образом, что обратившимся коммерсантам не пришлось проходить процедуру торгов. Но позже суд отменил их решения как неправомерные. В итоге злоумышленники пошли под суд по двум статьям УК РФ — «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». По решению суда после освобождения они еще пять лет не смогут работать в госорганах.

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Леонид Микуляк
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