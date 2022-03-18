Сбер в два раза уменьшит стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг

Сбер предоставит скидку на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый

Сбер предоставляет клиентам скидку в 50 процентов на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платёжных систем Visa и Mastercard ограничить свою деятельность в России с 10 марта 2022 года. Скидка действует в период с февраля по апрель включительно для тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.

Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 рублей вместо 2500 рублей, пакет услуг СберПервый — 5000 рублей вместо 10 000 рублей. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически — клиентам не придётся предпринимать дополнительных действий.

Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определённых условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте: СберПремьер и СберПервый.

