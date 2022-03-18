Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер в два раза уменьшит стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг

Сбер предоставит скидку на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сбер предоставляет клиентам скидку в 50 процентов на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платёжных систем Visa и Mastercard ограничить свою деятельность в России с 10 марта 2022 года. Скидка действует в период с февраля по апрель включительно для тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.

Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 рублей вместо 2500 рублей, пакет услуг СберПервый — 5000 рублей вместо 10 000 рублей. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически — клиентам не придётся предпринимать дополнительных действий.

Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определённых условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте: СберПремьер и СберПервый.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Назван срок возможной блокировки YouTube в России
США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России
Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом
В Федерации рестораторов отреагировали на уход «Макдоналдса» из России
Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде
Названо число прибывших в Белоруссию украинцев
США предрекли упадок из-за антироссийской политики
Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей
В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США
Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.