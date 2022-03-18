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В России разработали новый метод лечения бессонницы

Ученые Сеченовского университета разработали еженедельные занятия для лечения бессонницы

Фото: Global Look Press

Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы. Он состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыка здорового сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

«Ученые Сеченовского университета разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть — так называемые "дисфункциональные убеждения" — исчезают», — рассказали в пресс-службе.

Лечение ведется дистанционно с помощью мобильного приложения. Пользователь вносит запрашиваемые данные о своем сне до лечения и во время терапии, и получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования. Эта информация доступна лечащему врачу — при необходимости он может корректировать процесс лечения.

«Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства», — пояснил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Внедрение такого мобильного приложения может начаться к концу года, добавили в пресс-службе.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова назвала россиянам способы борьбы с бессонницей на фоне тревоги. «Самый главный принцип — примерно в одно и то же время ложиться и вставать», — заявила врач. Она также подчеркнула, что спать днем и «добирать» ночной сон не следует.

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Марина Совина
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