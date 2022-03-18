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Пропавший 8 марта российский программист обнаружен мертвым возле магазина

Тело программиста Цыбулина, пропавшего 8 марта, найдено в Новой Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новой Москве обнаружено тело 44-летнего программиста Константина Цыбулина, который пропал без вести 8 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мертвого мужчину нашли днем 17 марта лежащим в снегу возле магазина в городе Московский. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело россиянина направлено на экспертизу, которая установит причину смерти.

Цыбулин ушел из дома 8 марта и не вернулся. Его отец сообщил о пропаже в полицию, после чего начались поиски. Программист долгое время жил за границей, он поддерживал связь с дочерью, оставшейся в Дании. По ее словам, во время их последнего разговора Цыбулин сказал, что хочет жить в Европе.

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Любовь Ширижик
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