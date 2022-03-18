В ООН рассказали о мешающем решению кризиса на Украине факторе

Представитель генсека ООН Дюжаррик: разобщенность в СБ усложняет урегулирование на Украине

Разобщенность в Совете Безопасности (СБ) ООН усложняет решение кризиса на Украине, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

Он назвал разные мнения относительно урегулирования ситуации важным фактором, который мешает совместной работе. Политик напомнил, что «разобщены постоянные члены Совета Безопасности». «Разобщенность в Совбезе представляет собой усложняющий фактор в деле завершения этого кризиса», — рассказал Дюжаррик.

Ранее в ООН выразили надежду на прекращение русофобии с окончанием боевых действий на Украине. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак уточнил, что организация сосредоточена на усилиях по прекращению текущего кризиса в регионе. По его словам, русофобия уйдет, когда прекратятся боевые действия, и мировое сообщество вернется на путь к миру.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.