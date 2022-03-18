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В ООН оценили последствия приостановки членства России в туристской организации

Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO будет пагубным прецедентом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил последствия приостановки членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO). Он заявил РИА Новости, что это может создать пагубный прецедент.

«Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН», — пояснил он.

При этом генсек считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, добавил Дюжаррик.

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России. Инициаторами выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина, проведение генассамблеи поддержали 72 процента участников заседания.

9 марта Дюжаррик заявил, что принципиальная позиция ООН заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам.

Марина Совина
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