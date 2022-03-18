Верховный суд России указал на отсутствие запрета плакать перед присяжными

Верховный суд России определил, что слезы не могут влиять на отмену вердикта присяжных

Верховный суд (ВС) России вынес определение по уголовному делу, в котором указал, что слезы не могут служить основанием для отмены вердикта присяжных, а плакать в суде не запрещено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

В кассационной инстанции рассматривалась жалоба на приговор бывшему ростовскому адвокату Владиславу Бирюкову, осужденному на 16 лет заключения за жестокое убийство бывшей супруги. Он настаивал на незаконности вердикта присяжных, которые сочли его виновным, подпав под влияние другой его бывшей жены, у которой по его поручению сожгли машину.

«Своим поведением и плачем [она] оказывала на присяжных заседателей негативное воздействие и вызывала сочувствие, а председательствующий не реагировал на эти нарушения должным образом», — приводится в жалобе осужденного.

ВС признал эти доводы несостоятельными, так как они не основаны на нормах уголовно-процессуального законодательства, и счел их надуманными.

По версии следствия, в 2016 году Бирюков поручил знакомому сжечь машину бывшей супруги. В 2019 года он в гараже забил молотком другую бывшую жену, засунул ей в горло кляп, отчего она задохнулась. Вместе со знакомым он вывез тело в лес, опалил его горелкой и закопал. На момент совершения преступлений Бирюков работал адвокатом, позже он был лишен статуса.