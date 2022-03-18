Россиян предупредили об опасности использования VPN

IT-эксперт Кашкин заявил, что бесплатные VPN-сервисы могут красть личные данные

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования VPN. В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что бесплатные сервисы для обхода блокировок могут красть данные пользователей.

IT-эксперт рассказал, что хотя сама технология VPN предполагает защищенный канал связи, бесплатные сервисы нередко могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, например, логины и пароли. По его словам, перечень компаний, заинтересованных в получении этих данных, крайне велик.

Кашкин объяснил, что в случае с платными VPN человек тратит деньги на услугу, и его средства идут на зарплаты сотрудникам компании, разработавшей сервис, и на технические расходы. «Бесплатный же сервис должен монетизировать свою работу, и в данном случае обилие рекламных вставок при использовании VPN-сервиса — самый безобидный вариант», — уточнил он.

Специалист также обратил внимание, что если бесплатный VPN запрашивает у пользователя доступ к фото или видео, доступ к сетям и так далее, то в большинстве случаев это приведет к тому, что у создателей сервиса будет доступ к данным смартфона или компьютера.

В то же время Кашкин предупредил, что платные платформы для обхода блокировок не гарантируют полную безопасность. При этом специалист признал, что в случае использования платных VPN вероятность стать жертвой киберпреступников гораздо меньше, чем при использовании бесплатных сервисов.

Ранее эксперты Group-IB оценили перспективу полной блокировки VPN-сервисов в России. По мнению аналитиков, полностью ограничить доступ к ним не получится.