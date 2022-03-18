Две категории россиян получат повышенную выплату в апреле

На Ямале пожилые люди и семьи с детьми получат дополнительную выплату

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил, что две категории граждан в апреле получат единовременную удвоенную «кочевую» выплату. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

По словам российского губернатора, выплату в пять тысяч рублей получат женщины в возрасте от 55 лет и старше, а также мужчины в возрасте от 60 лет и старше. Эти средства предназначены для 2476 человек, добавил Артюхов. Помимо этого, по пять тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Выплаты сделают на 8497 детей, пообещал ямальский губернатор.

«Обе выплаты будут перечислены в беззаявительном порядке. Выплаты на детей перечислят на лицевой счет одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные "кочевые" выплаты», — подтвердил он.

Артюхов напомнил, что в ЯНАО сейчас проходят дни оленеводов. После получения единовременной помощи тундровики смогут закупиться впрок на ближайшие месяцы, полагает он.

Весной 2020 года аналогичные выплаты кочевники получили в связи с пандемией. Тогда деньги перечислили 1609 пожилым ямальцам и 7,8 тысячам детей. «Кочевые» выплаты представители коренных народов ЯНАО получают с 2004 года ежемесячно.

Ранее губернатор Ямала предложил ввести «чумовой капитал» для поддержки семей. По его замыслу, такую помощь будут получать все кочевые семьи, в которых появился третий ребенок.