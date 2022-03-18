Россиянин предстанет перед судом за убийство матери и избиение незнакомца

В Якутии предстанет перед судом убивший собственную мать и избивший пенсионера россиянин

В Республике Саха (Якутия) предстанет перед судом 30-летний россиянин, обвиняемый в жестоком убийстве матери и избиении незнакомого мужчины. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 24 сентября 2021 года во дворе дома обвиняемый атаковал пенсионера, вышедшего из припаркованного автомобиля. Он нанес жертве множество ударов по голове, повалил на землю и попытался выдавить глазные яблоки. Расправу пресек сосед, бросившийся на помощь. 70-летнему пострадавшему была оказана помощь.

9 ноября он расправился с собственной матерью: жестоко избил ее и также попытался выдавить глазные яблоки. На крики женщины отреагировали ее соседи, которые вызвали полицейских. Прибывший наряд задержал злоумышленника возле тела погибшей. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что задержанный является невменяемым и не осознавал свои поступки.

