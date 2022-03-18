В Казани разместят 15 сельскохозяйственных ярмарок

Весенние сельскохозяйственные ярмарки разместят в шести районах Казани 19 марта

В Казани на 15 площадках разместят весенние сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает местное информационное агентство «Татар Информ».

Известно, что ярмарки начнут свою работу 19 марта, торговля будет вестись еженедельно по субботам с шести утра до 12 часов дня. Отмечается, что в сельскохозяйственных ярмарках примут участие предприятия районов республики и различные агрохолдинги.

Согласно материалу, торговые площадки будут работать в следующих районах: Авиастроительном, Вахитовском, Московском и Кировском, а также Ново-Савиновском и Приволжском. Кроме того, сельхозярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Ранее в Приморье провели сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых жители и гости региона смогли приобрести фермерскую продукцию по выгодным ценам. По словам министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, сейчас на территории региона работает более 950 площадок для торговли.