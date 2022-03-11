В Приморье пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

Жители Приморья смогут купить фермерскую продукцию на сельскохозяйственных ярмарках

На выходных по всему Приморью пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители и гости региона смогут приобрести фермерскую продукцию по выгодным ценам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

По словам министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, сейчас на территории региона работает более 950 площадок для торговли. Он также подчеркнул важность оборудования новых мест для ярмарки в торговых центрах или на парковках.

«Крупные торговые сети готовы предоставлять места на своих парковках, чтобы сельхозпроизводители реализовывали продукцию с машин», — пояснил Калитин.

Ранее в марте власти Приморья запустили новый образовательный проект в сфере экологии. Инициатива направлена на вовлечение граждан в мероприятия и программы по защите природы. Речь идет о тематических мастер-классах, конкурсах, лекториях, акциях и субботниках по очистке водных объектов и высадке деревьев.