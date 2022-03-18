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В ДНР заявили о создании бесполетной зоны над Донбассом

Представитель милиции ДНР заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над республиками Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Басурина, Донецку не нужно передавать серьезные комплексы ПВО. «Достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете, говорят, "зонтик" или "купол" бесполетной зоны над нашими республиками», — сказал представитель НМ ДНР в эфире телеканала «Россия-24».

На вопрос ведущего, развернут ли уже этот «зонтик», Басурин ответил: «Да, я думаю — да».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед обеими палатами Конгресса США, вновь попросил закрыть небо над республикой или предоставить ей советские системы ПВО С-300. «Много ли я прошу, создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей, много ли мы просим? Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам», — сказал Зеленский.

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Алевтина Запольская
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