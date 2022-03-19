Задержанного экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи

Sofia Globe: экс-премьер Болгарии Борисов освобожден из-под стражи спустя сутки

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов был освобожден из-под стражи спустя сутки после задержания. Об этом сообщило издание Sofia Globe.

Отмечается, что экс-премьера, а также бывшего главу Минфина страны Владислава Горанова и экс-руководителя пресс-службы правительства Севдалину Арнаудову отпустили без предъявления обвинений.

Адвокат Борисова Менко Менков заявил, что правоохранители не смогли установить причину совершения правонарушения. Он намерен подать соответствующую жалобу в прокуратуру.

Пресс-секретарь Софийской городской прокуратуры Десислава Петрова отметила, что в настоящий момент у следствия недостаточно доказательств о совершении преступления, однако нет никаких препятствий для дальнейшего расследования.

Сам Бойко Борисов после освобождения выразил опасения, что его могут убить, однако не указал, кто может это сделать.

О задержании Борисова в ходе масштабной полицейской операции стало известно вечером 17 марта. По данным МВД, операция связана с расследованием «120 случаев злоупотреблений Европейской прокуратурой в Болгарии». Помимо экс-премьера задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов и другие политики. Сотрудники спецслужб проводят обыски в их домах.

В 2020 году Борисов обвинил президента страны Румена Радева в подглядывании за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов. По мнению экс-премьера, компромат против него фабрикуется для того, чтобы сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

