Россиянам рассказали о минусах покупки подержанных автошин

Автоэксперт Кадаков назвал главные минусы покупки подержанных шин

Покупка подержанных автомобильных шин всегда представляет собой некий компромиссный вариант, главный минус которого заключается в небольшом остаточном ресурсе подобных покрышек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Что касается перехода на подержанные шины, то надо помнить, что это не то же самое, что подержанные автомобили. Ресурс шины конечен. И он короткий. На автомобиле можно ездить 20 лет, а на шине столько не поездишь», — сказал он.

Он добавил, что бывшие в употреблении шины оказываются на рынке именно потому, что они уже почти износились, и, следовательно, их надолго не хватит.

«То есть, либо вы покупаете такие шины на сезон, либо рано или поздно начинаете ездить на грани, когда у вас вот-вот корд полезет. Это, ведь, тоже ненормально. И потом, чтобы сбыть подержанные шины, продающему их автомобилисту нужно будет сначала купить новые шины. А если не будет новых шин, не будет и шин б/у. То есть, кто-то из покупателей на какое-то время может этим перебиваться, но здесь все-равно предложение ограничено», — объяснил эксперт.

По его словам, покупка подержанных шин — это в известной степени лотерея, поскольку не всегда можно увидеть повреждения, грыжи. «Они вылезают лишь после того, как вы бортировали шину, накачали и дали нагрузку, — отметил он. — Или такая шина лежала непонятно где придавленная, и уже пошла восьмеркой. В результате ее будет невозможно отбалансировать. Или она отбалансируется, но останется кривая по форме. В общем, переход на подержанные шины — это компромисс на крайний случай. Например, если надо продать машину», — рассказал Кадаков.

Собеседник «Ленты.ру» назвал более подходящим выбором переход на более дешевые шины, например, российских или китайских брендов,.

«Если есть соответствующие типоразмеры, автомобилисты будут переходить на более дешевые бренды, либо как вариант станут перебиваться на б/у», — резюмировал он.

Ранее автоэксперт оценил общую ситуацию на российском рынке автомобильных шин после объявления нескольких зарубежных производителей о приостановке работы в стране. По его словам, положение сложное, однако повышенный спрос наблюдался и ранее.