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Американская организация убрала упоминание Юрия Гагарина из названия вечеринки

Организация «Космический фонд» в США изменила название вечеринки с упоминанием Гагарина

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

Американская благотворительная организация «Космический фонд» убрала упоминание первого космонавта Юрия Гагарина из названия своей просветительской вечеринки. Об этом сообщалось на ее сайте, передает РИА Новости.

Название мероприятия «Ночь Юрия» изменили на «Празднование космоса: узнайте, что дальше». Как пояснили в организации, это было сделано «в свете текущих мировых событий».

Вечеринка пройдет 3 апреля в Колорадо-Спрингс, США. По словам организаторов, ее проведение планируется с целью «чествовать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на стремление к звездам».

В марте неизвестными был уничтожен памятник советским воинам-освободителям в городе Кошалин на севере Польши. До 2001 года памятник был установлен в центре города и затем по решению властей перенесен на городское кладбище.

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Марина Совина
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