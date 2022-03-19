Рогозин допустил отключение России от GPS

Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении России от GPS

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы навигации Global Positioning System (GPS).

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сообщил руководитель госкорпорации.

По его словам, «напрягаться» из-за этого не стоит, поскольку каждый смартфон подключен и к российской системе Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).

В мае 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера России, заявил о приостановке работы 11 наземных станций GPS на территории страны.