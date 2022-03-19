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Рогозин допустил отключение России от GPS

Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении России от GPS

Фото: Роскосмос

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы навигации Global Positioning System (GPS).

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сообщил руководитель госкорпорации.

По его словам, «напрягаться» из-за этого не стоит, поскольку каждый смартфон подключен и к российской системе Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).

В мае 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера России, заявил о приостановке работы 11 наземных станций GPS на территории страны.

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Иван Потапов
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