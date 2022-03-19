Историк назвал войну в Ливии продолжением Югославии, Ирака, Афганистана

Константин Могилевский: война в Ливии стала продолжением Югославии, Ирака, Афганистана

Операция НАТО в Ливии, которая началась 11 лет назад 19 марта, и первую скрипку в которой играли американцы и французы, стала продолжением того, что весь мир наблюдал в Югославии, Ираке, Афганистане и ранее — в Хиросиме и Нагасаки. Это применение, часто неизбирательное, вооружения против страны в целом — против населения и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества», комментируя годовщину начала интервенции стран НАТО в Ливию.

«Если мы вспомним, что предшествовало событиям в Ливии, то вокруг Ливии были инспирированы Западом цветные революции – в Египте, Тунисе. Такая же судьба ждала и Триполи, но не получилось — там была сильная власть, поддержанная народом, довольно хороший уровень жизни, образованное население, экономика развивалась. Поэтому прекратить развитие этой страны легко не вышло. В связи с этим сначала было организовано так называемое повстанческое движение, а потом вторглись на территорию страны, получив господство в воздухе. Полгода бомбили страну, и закончилось это зверским убийством Муаммара Каддафи. И с тех пор — уже 11 лет — в Ливии не прекращается гражданская война, в результате которой погибли десятки тысяч людей. И некогда вполне благополучная страна, со своей культурой, традициями, привлекательная для многих жителей африканских стран, которые туда ехали в поисках работы, превратилась в постоянно тлеющую горячую точку. Страна разрушена, уровень жизни людей упал до минимума, беженцы из страны наводнили и Африку, и Европу. Но до США они не добрались, поэтому можно сделать выводы о том, кто оказался в выигрыше», — резюмировал эксперт.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В 2011 году война обострилась в апреле 2019 года. Осенью 2020 года было объявлено о прекращении огня и подготовке мирного урегулирования конфликта посредством выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года. Перспективы мирного урегулирования ситуации в стране до сих пор окончательно не ясны, поскольку делегаты «Форума ливийского политического диалога» так и не смогли согласовать правовые рамки, необходимые для организации голосования.