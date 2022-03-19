Медведев заявил о желании западных компаний вернуться на российский рынок

Медведев заявил, что ушедшие западные компании хотят вернуться в Россию, но боятся

Западные компании, которые покидают Россию, очень хотят вернуться, но боятся, о чем говорят российской стороне. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся". Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики», — подчеркнул политик.

По его словам, большинство западных компаний, объявивших об уходе из России, с самого начала думали о том, что вернутся. Давление правительств зарубежных стран на собственный бизнес чудовищно, добавил Медведев. «Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента)», — написал он.

Однако, как отметил зампред Совбеза, запас терпения России здесь ограничен. Кто кого изолирует, большой вопрос. «У России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки», — напомнил Медведев.

Ранее он рассказал, что антироссийские санкции ударили по благосостоянию жителей США и Европы. Он добавил, что ситуация с ценами на энергоносители в западных стран в настоящее время «запредельно плохая», а их руководство обвиняет в этом Россию.