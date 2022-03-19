Медведев заявил об ударе антироссийских санкций по жителям США и Европы

Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции ударили по жителям США и Европы

Антироссийские санкции ударили по благосостоянию жителей США и Европы. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что ситуация с ценами на энергоносители в западных стран сейчас «запредельно плохая», а их руководство обвиняет в этом Россию. «Но народы этих стран не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену "антироссийских санкции", которые оплачены из кошельков граждан западных стран», — заявил он.

По мнению политика, иностранные компании не хотят терять российский рынок, их вынуждают правительства. «Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — высказался зампред Совбеза России.

Ранее российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.