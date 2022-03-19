Блогерша отказалась от семьи из-за влияния секты в TikTok

TikTok-звезда Деррик попала под влияние секты в соцсети и отказалась от семьи

Семья TikTok-звезды Миранды Деррик (Miranda Derrick) опубликовала в Instagram ролик, в котором рассказала, что она отказалась от общения с родственниками и находится под влиянием секты.

Сестра блогерши Мелани Уилкинг (Melanie Wilking) и ее родители Келли и Дин Уилкинг (Kelly, Dean Wilking) поделились со зрителями историей, которая продолжается с ними на протяжении года. Деррик собрала свои вещи и ушла из дома в январе 2021 года и с тех пор не выходила на связь со своей семьей. Девушка не пришила даже на похороны дедушки, рассказали Уилкинги. «Это определенно был самый трудный год в моей жизни», — высказалась сестра TikTok-звезды.

Деррик присоединилась к компании под названием 7M Films, которая связана с церковью и сектой христианства. «Это культ. Это полностью разрушает людей. Многие не могут функционировать как нормальные люди», — предупредила зрителей Мелани Уилкинг. По ее словам, сестра не распоряжается своими финансами и социальными сетями самостоятельно.

Руководителем секты является пастор Пол Уайт (Paula White), на которого в прошлом году подавала в суд бывшая участница его группы сектантов Лидия Чанг (Lydia Chung). Она утверждала, что Уайт промыл ей мозги, забрал из семьи и обманул на сумму в четыре миллиона долларов, которую она якобы отправляла в церковь через него.