Дмитрий Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

«Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей», — зачитал менеджер.

Как отмечает РИА Новости, на протяжении видео за спиной Рогозина демонстрируются пейзажи, один из которых — синее небо над колосящимися полями — имеет цвета украинского флага.

В марте глава госкорпорации заявил, что денацификация и демилитаризация Украины создают «уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли».