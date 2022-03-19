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Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы

Дмитрий Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

«Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей», — зачитал менеджер.

Как отмечает РИА Новости, на протяжении видео за спиной Рогозина демонстрируются пейзажи, один из которых — синее небо над колосящимися полями — имеет цвета украинского флага.

В марте глава госкорпорации заявил, что денацификация и демилитаризация Украины создают «уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли».

Иван Потапов
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