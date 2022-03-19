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В России заявили о введенных навсегда санкциях США

Научный сотрудник РАН Батюк заявил, что санкции США против России введены навсегда

Фото: Unsplash

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за спецоперации на Украине, не будут сняты никогда, заявил в разговоре с РИА Новости руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.

«Даже если вдруг представить такое, что Россия развалится и прекратит существование в качестве суверенного государства, они [санкции] все равно будут наложены на те государственные образования, которые появятся на обломках распавшейся России», — уточнил эксперт.

Он объяснил, что Россия не приемлет условия, выдвинутые Вашингтоном для отмены санкций, — например, возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины. «Отказ Москвы позволит США с чистой совестью эти санкции продолжать», — отметил научный сотрудник РАН.

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Ранее 19 марта эксперт по истории и экономике Николас Ламберт рассказал, что антироссийские санкции стран Европы и США нанесут побочный ущерб государствам Запада и их населению. По его мнению, меры, запланированные на десять баллов, удалось реализовать лишь на восемь, а впоследствии их эффективность снизилась до пяти. «То, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку», — констатировал Ламберт.

Санкции в отношении России были введены странами Евросоюза, США, Великобританией, Японией, Канадой и другими государствами в конце февраля и начале марта после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. В частности, они предусматривают ограничения в торговле, запрет на поставку в Россию и закупку целого ряда товаров. Также под санкции попали некоторые крупные банки, корреспондентские счета которых в долларах, евро, фунтах и иенах были заморожены.

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Варвара Кошечкина
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