Все члены экипажа разбившегося в Норвегии военного самолета США погибли

При крушении конвертоплана США V-22 Osprey на учениях в Норвегии погибли четыре человека

Полиция Норвегии подтвердила, что экипаж разбившегося на территории страны военного самолета США погиб. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

Как уточняет издание, погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Они имели американское гражданство.

Военный самолет-конвертоплан V-22 Osprey разбился в Норвегии во время проходящих там учений НАТО Cold Response. Согласно плану, самолет должен был совершить посадку около 18:00 (21:00 мск). Примерно спустя три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города Буде в губернии Нурланн.

16 марта итальянский военный самолет упал в ходе испытаний утром в провинции Лекко в Ломбардии. Два пилота, которые были на борту, катапультировались.