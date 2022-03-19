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Хабаровчанин снял документальный фильм об Охотском море

Хабаровчанин снял документальный фильм об Охотском море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Хабаровчанин Владимир Чебанов создал документальный фильм о природе Охотского моря «Сказка о коротком лете», работа над проектом велась три года. Об этом сообщает AmurMedia.

«Сказка о коротком лете» демонстрирует только дальневосточную природу и ее обитателей, в кадрах нет людей. Помощь в съемке оказывала команда дайверов из Владивостока.

«Перед собой я ставил задачу познакомить зрителей с природой Хабаровского края и показать взаимодействие уникальной экосистемы западной части Охотского моря у берегов Шантарского Архипелага и на самих островах. Мы снимали кадры для фильма во время экспедиций на протяжении трех лет, начиная с 2018 года. Использовались профессиональные камеры, в том числе подводные», — рассказал Чебанов.

Первый показ ленты состоится 19 марта в 17:00 в кинотеатре «Совкино». Она также направлена на рассмотрение к участию в международном кинофестивале морских и приключенческих фильмов «Море зовет».

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Сергей Истомин
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