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Украинская олимпийская чемпионка обратилась к Загитовой

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл сказала Загитовой, что не надо носить чужую корону
Оксана Баюл

Оксана Баюл. Фото: Globallookpress.com

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в своем Instargam опубликовала обращение к победительнице Игр-2018 Алине Загитовой.

«Девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила», — написала Баюл, выложив собственное фото.

Одна из подписчиц поинтересовалась, что произошло. «А она сама знает», — ответила Баюл.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994). Россиянка Загитова, помимо победы на Играх-2018, стала серебряным призером той же Олимпиады в командных соревнованиях. Она также становилась чемпионкой мира и Европы.

Алексей Гусев
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