В Госдуме оценили возможный ущерб от блокировки GPS

Депутат Боярский заявил, что возможная блокировка GPS не нанесет России никакого ущерба

Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский оценил ущерб от возможного отключения России от американской системы навигации Global Positioning System (GPS). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Боярский подчеркнул, что в данном случае страна полностью перейдет на отечественную спутниковую систему навигации Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). «Благо, мы давно озаботились собственной системой навигации спутниковой. Группировка развернута. Насколько мне известно, в некоторых регионах она более точная, чем GPS», — уточнил депутат.

Он отметил, что Россия не очень зависима от GPS. Кроме того, все, что касалось государственных закупок, всегда закупалось на ГЛОНАСС, заключил Боярский.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы навигации GPS. По его словам, «напрягаться» из-за этого не стоит, так как каждый смартфон подключен и к российской системе ГЛОНАСС.