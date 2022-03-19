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Советник Зеленского озвучил продолжительность переговоров Москвы и Киева

Офис Зеленского заявил, что переговоры Москвы и Киева могут продлиться несколько недель

Фото: Pixabay

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил сроки продолжения переговоров Москвы и Киева. Об этом он рассказал в эфире телеканала Bloomberg TV, передает РИА Новости.

«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — сказал Подоляк, добавив, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий».

Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Он уточнил, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Сведения о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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