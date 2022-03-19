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В России назвали бесполезной попытку Байдена склонить Китай к санкциям

Джабаров считает, что попытка Байдена склонить Китай к санкциям против России бесполезна

Фото: Pixabay

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал бесполезной попытку президента США Джо Байдена склонить Китай к присоединению к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китайская Народная Республика — это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией», — отметил он. Джабаров считает, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна.

Однако сенатор усомнился, что Китай «будет стоять горой за Россию». «Взвешенная позиция Китая вызывает уважение. Эта страна также не позволит угрозы в свой адрес от США», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы главы государств обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

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Марина Совина
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