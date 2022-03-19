В Госдуме оценили возможную передачу российских активов Украине

Депутат Госдумы Селиверстов назвал пиратством возможную передачу активов России Украине

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов оценил возможную передачу российских активов Украине. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он назвал такую меру пиратством.

Селиверстов отметил, что изъятие активов России неправомерно. «Я все-таки думаю, что найдутся трезвые головы на Западе, которые одумаются и не примут такого решения. Потому что это просто экономическое и финансовое пиратство», — заявил Селиверстов. Депутат также напомнил, что частная собственность на Западе всегда была «священной коровой».

«Насколько я понимаю, эти ценные бумаги не только у государственных номинантов находятся, но и в крупных банках. Приносят нашей стране доходность в обороте. По сей причине я даже не понимаю, как это можно передать из одних рук в другие, не нарушая ничего», — высказался политик.

Если такое решение коллективным Западом все-таки будет принято, можно считать, что они практически нарушили все законы, которые сами создали, заключил Селиверстов.

По мнению депутата, Россия вправе вводить аналогичные меры, если российские активы будут изъяты. «Соответственно, с ними можно поступать так же. Относительно их собственности, относительно их государственного долга, который в значительной степени находится у иностранных эмитентов. В том числе в Китае. Я думаю, что это дорога с двусторонним движением, поэтому, если такое решение будет принято, то для них будут очень серьезные последствия», — заявил он.

Ранее стало известно, что Европейский союза (ЕС) ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

