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В Минске сообщили об угрозах белорусскому послу от украинских пограничников

Телеканал «Беларусь 1» сообщил об угрозах послу Соколу от украинских пограничников

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом в пункте пропуска. Об этом в субботу, 19 марта, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в эфире канала рассказали, что у белорусской делегации «забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты». Журналисты утверждают, что пограничники хотели спровоцировать дипломатов, однако им это не удалось.

Также телеканал показал видео, на которое попал разговор Сокола с представителем украинской Госпогранслужбы в пункте пропуска Могилев-Подольский. На ролике военный предлагает послу взять «30 сребреников» и передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Дипломат ответил, что это для него не приказ, и покинул здание пункта пропуска. В конце записи, как пишет РИА Новости, пограничник кидает в посла мешочек с монетами.

Ранее 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами». По его словам, Украина не должна иметь ядерное оружие, угрожать России и запрещать своим гражданам говорить на русском языке.

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Варвара Кошечкина
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