В Минске сообщили об угрозах белорусскому послу от украинских пограничников

Телеканал «Беларусь 1» сообщил об угрозах послу Соколу от украинских пограничников

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом в пункте пропуска. Об этом в субботу, 19 марта, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в эфире канала рассказали, что у белорусской делегации «забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты». Журналисты утверждают, что пограничники хотели спровоцировать дипломатов, однако им это не удалось.

Также телеканал показал видео, на которое попал разговор Сокола с представителем украинской Госпогранслужбы в пункте пропуска Могилев-Подольский. На ролике военный предлагает послу взять «30 сребреников» и передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Дипломат ответил, что это для него не приказ, и покинул здание пункта пропуска. В конце записи, как пишет РИА Новости, пограничник кидает в посла мешочек с монетами.

Ранее 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами». По его словам, Украина не должна иметь ядерное оружие, угрожать России и запрещать своим гражданам говорить на русском языке.