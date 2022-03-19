Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Великобритании арестовали еще один частный самолет из России

Глава Минтранса Великобритании сообщил об аресте частного самолета из России

Фото: Shutterstock

Власти Великобритании арестовали еще один частный самолет, который может быть связан с попавшим под санкции бизнесменом из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта королевства Гранта Шэппса.

Глава Минтранса не назвал имени человека, которому может принадлежать воздушное судно. Он пояснил, что принял такое решение лишь в рамках проведения соответствующей проверки, и отказался привести другие подробности инцидента.

После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним.

Кроме того, страны начали задерживать и конфисковывать самолеты и яхты лиц, попавших в санкционные списки. Великобритания наложила арест на два частных воздушных судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о планировавшихся терактах во Львове
Британский боец MMA из Дагестана выиграл дебютный поединок в UFC за 58 секунд
Названы популярную сферы поиска работы при смене профессии
Девушка-боец Bellator снялась в бикини
В Великобритании арестовали еще один частный самолет из России
Стоматолог развеял миф об отторжении имплантов
Минобороны России сообщило об уничтожении сил ВСУ южнее Донецка
Минтранс Белоруссии заявил о прекращении железнодорожного сообщения с Украиной
Народная милиция ДНР заявила о потере ВСУ 48 человек за сутки
В Минобороны сообщили о прорыве обороны батальона «Айдар» российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.