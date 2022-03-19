В Великобритании арестовали еще один частный самолет из России

Глава Минтранса Великобритании сообщил об аресте частного самолета из России

Власти Великобритании арестовали еще один частный самолет, который может быть связан с попавшим под санкции бизнесменом из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта королевства Гранта Шэппса.

Глава Минтранса не назвал имени человека, которому может принадлежать воздушное судно. Он пояснил, что принял такое решение лишь в рамках проведения соответствующей проверки, и отказался привести другие подробности инцидента.

После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним.

Кроме того, страны начали задерживать и конфисковывать самолеты и яхты лиц, попавших в санкционные списки. Великобритания наложила арест на два частных воздушных судна.