Зеленский заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, заявив, что пришло время встречаться и восстанавливать территориальную целостность Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Он уточнил, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Сведения о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.