Изменения в политике Google эксперты назвали превращением ее в «корпорацию зла»

Эксперты: Google нарушает все свои правила, особенно касающиеся языка вражды

Политика Google (владелец Youtube) по отношению к России - это непостижимая история, корпорация нарушает свои же правила и намеренно и открыто игнорирует требования российского законодательства, ставя своей целью вызвать недовольство граждан и раскол в обществе. Такое мнение высказали эксперты, комментируя изменения в проводимой в России политике корпорации Google.

«Корпорация Google нарушает все свои же писаные и неписаные правила, особенно все, что касается языка вражды, поскольку они не позволяют использование этого языка в отношение целого ряда государств, наций, народностей, но при этом разрешают желать смерти россиянам и российским военным, не удаляют экстремистский контент на территории России, подвергают цензуре российские СМИ, журналистов, общественных деятелей. Они запретили монетизацию в России для российских блогеров, но при этом разрешают сами себе рекламное продвижение в России, например, видео Арестовича, который призывает к терактам на территории России и Белоруссии. Этот ролик в принципе не должен был существовать на платформе Youtube, поскольку призывает к актам террора, но они его не только пропустили, но еще и промоутировали», — отметил в беседе с «Лентой.ру» руководитель рабочей группы Общественной Палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич.

.При всем этом Роскомнадзор обратился к платформе с требованием разблокировать российские СМИ, в чем было отказано.

Между тем, как напоминает Александр Малькевич, в России действует так называемый закон о так называемом приземлении корпораций бигтеха, согласно которому, с 1 января 13 компаний должны были открыть в России свои представительства. Google только начал имитировать какие-то действия, хотя должен был открыть у нас полноценную корпорацию, с которой мы бы вели дела. Этого сделано не было.

«Казалось бы, что проще — пусть работают наши СМИ н вашей платформе, уберите цензуру, экстремистский контент, не навязывайте нам ложь, фейки, призывы к незаконным политическим акциям, не занимайтесь информационным террором в отношении нас и зарабатывайте у нас. Западне компании прекрасно работают по законам о приземлении, например, в Турции. Твиттер даже откликнулся на жесткие требования властей Нигерии. А к нам они относятся как к каким-то папуасам, где можно заработать и послать. Этого быть не может. Не хотите выполнять закон – мы должны принудить вас к цифровому миру — здесь очевидные шаги — замедление трафика, прекращение транзакций и блокировка. На медленные танцы времени нет — если они объявили себя активной стороной информационной войны против нас, то они должны быть за это наказаны», — резюмирует эксперт.

Политика Google по отношению к России — "это уму непостижимая история, ведь любая социальная сеть во время любого конфликта должна придерживаться нейтралитета". Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«В случае с Google они очевидно встали на прозападные позиции, но проявляться это стало не сегодня и даже не вчера. Первый громкий звонок прозвенел в январе прошлого года, когда в рекламе Youtube стали появляться рекламные ролики с призывами выходить на несанкционированные митинги, это означает, что модерация платформы не видела ничего плохого в этих роликах и, следовательно, поощряла подобные сообщения», — говорит эксперт.

Он также обращает особое внимание на то, что впервые за свою историю из кодекса поведения сотрудников Google исчезла знаковая фраза «Не будь злом» (Don’t be evil). В 2015-м году, когда Google реорганизовалась под новой компанией-учредителем Alphabet, была принята измененная версия фразы — «Делай правильные вещи» («Do the right thing»). «Убрав прежний слоган они показали, что стали полноценной корпорацией зла», — констатирует эксперт.

В целом корпорация Google, по его словам, пошла на очень жесткие шаги по отношению к россиянам, заблокровав возможность пользоваться магазином продуктов и оплачивать покупки даже с помощью иностранных карт.

В этой ситуации было два выхода — проглотить или что-то предпринять. Роскомнадзор штрафует Google и требует удалить противоправный контент, но это не оказывает влияния на политику платформу, и на ней продолжает появляться противоправный контент. Поэтому остался последний шаг — замедление и блокировка.

«После того, как Youtube заблокировал российские СМИ, не осталось сомнений относительно блокировки, поскольку в 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий цензурирование российских СМИ, — говорит Владимир Зыков. — Блокируя российские СМИ, они показывают свое намерение видеть на своей площадке только одностороннее освещение событий, всячески затыкая рот одной из сторон. То есть очевидно, что они являются орудием информационной войны, и в текущих обстоятельствах, я думаю, что Российская Федерация не станет терпеть такое отношение к себе», — отметил эксперт.

Блокировка Youtube, по его словам, — это, конечно, серьезная проблема для России в целом, поскольку для большого количества пользователей эта платформа заменяла телевизор – они смотрели то, что им нужно. Поэтому лишившись удобного источника информации люди будут очень грустить и искать замену.

Кроме того, профессиональное сообщество также лишится площадки, благодаря которой они имели доступ к широкой аудитории, а также зарабатывали деньги. Было два способа зарабатывания денет: первый — это монетизация, которую предоставлял сам Youtube, второй — блогеры с большим числом подписчиков – они заключали прямой договор с рекламодателями, и у этих пока все нормально. Но если платформа будет заблокирована, они также лишатся основного источника дохода.

По словам Владимира Зыкова, полноценной заменой Youtube может стать платформа Vkontakte и Одноклассники. Платформа Vkontakte предлагает ряд сервисов, в том числе, платежные. А тот факт, что платформа подчиняется законам РФ, дает возможность пользователям защищать свои законные интересы в российских судах, тогда как зарубежные платформы отправляют в американские суды, ссылаясь на то, что они не подчиняются законам региона, в котором работают.

«Складывается ощущение, что платформа Youtube пытается намеренно провоцировать Роскомнадзор на какие-то действия, чтобы вызвать раскол в обществе и сделать так, чтобы негатив пользователей был направлен в адрес государства, — комментирует ситуацию Антон Горелкин, депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи. — При этом сегодня у пользователей платформы фактически нет возможности напрямую обратиться к Youtube с требованием вернуться к объективности, потому что мы видим, что этот ресурс стал оружием в информационной войне и блокирует российские СМИ и общественных деятелей, транслирует призывы к насилию, ложную информацию. У регулятора сегодня есть юридические основания применить к этой платформе санкции.

«Учитывая это, задача государства — обеспечить максимально комфортные условия для перехода пользователей на российские платформы, которые должны быть. Я бы советовал российским пользователям Youtube резервировать российские площадки и дублировать контент на эти площадки. Мы видим неконструктивную позицию платформы и намеренное провоцирование Роскомнадзора для создания негативного отношения, панических настроений, породить раскол — что мы могли наблюдать и в Facebook», — говорит он.

По мнению Антона Горелкина, пользователям платформы, блогерам нужно потребовать от администрации Youtube объективности, прекращения дискриминации. Общественное давление не останется незамеченным. К тому же, замедление или блокировка будут означать для Youtube потерю перспективного рынка.