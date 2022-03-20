Москвич похитил 22 миллиона рублей и успел потратить часть денег до задержания

Задержан злоумышленник, похитивший 22 миллиона рублей у букмекера в Москве

В Московской области задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на букмекерскую контору. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства «Москва», налет произошел ранним утром 17 марта. Около 4:30 в отделение букмекерской конторы на Улице 1905 года в Москве вошел злоумышленник в медицинской маске. Он потребовал у менеджера ключи от сейфа, а когда тот отказался, заставил его натянуть на лицо черную шапку. «Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого, которым оказался 43-летний москвич, нашли в Московской области. У него изъяли часть похищенных денег, остальное он успел потратить до задержания. Мужчина признался, что при нападении на букмекера использовал пневматический пистолет, который позднее выбросил в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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