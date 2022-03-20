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Американский рэпер вышел из тюрьмы и был расстрелян

20-летний американский рэпер Baby Cino вышел из тюрьмы и был расстрелян

Кадр: Baby Cino / Youtube

Американский рэпер Baby Cino (настоящее имя — Тимоти Старкс) был расстрелян в Майами, штат Флорида, сразу после выхода из тюрьмы. Музыканту было 20 лет, пишет газета The Guardian.

Инцидент произошел в дневное время через несколько минут после того, как артист вышел из здания тюрьмы, расположенной неподалеку от аэропорта Майами. Он сел в машину к своему приятелю, который прибыл, чтобы забрать его. Автомобиль заехал на скоростное шоссе, после чего к нему приблизилась другая машина, из которой по рэперу открыли огонь. Он скончался в результате ранения в голову. Его приятель получил пулю в живот и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

По авто выпустили не менее 40 пуль, уточняет The Independent. Личности нападавших неизвестны.

Baby Cino был задержан полицией во вторник, 15 марта, после того, как у него при обыске нашли самозарядный пистолет Glock 32. Он был помещен в тюрьму, позже его выпустили под залог.

Рэпер наиболее известен по композиции Big Haiti Shottas. Клип на нее, опубликованный на YouTube в январе, набрал около 80 тысяч просмотров.

Евгений Шульгин
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