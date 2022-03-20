В США рассказали о тревоге из-за «антиамериканских» шагов Саудовской Аравии

Колумнист American Thinker заявила, что Саудовская Аравия может снизить влияние доллара

Попытки Саудовской Аравии снизить влияние американского доллара, в том числе в сделке с Китаем об оплате поставок нефти в юанях, вызывают тревогу. По мнению колумниста издания American Thinker Андреа Видбург, это говорит об «антиамериканской» политике Эр-Рияда.

По мнению Видбург, доллар растет в цене «благодаря своему статусу», и именно с этим связана тревога относительно «антиамериканских шагов» Саудовской Аравии. Она заявила, что власти королевства недовольны американской политикой на Ближнем Востоке и попытками США снова заключить ядерную сделку с Ираном. В Вашингтоне тоже недовольны Эр-Риядом, считает колумнист: в частности, его «самоубийственной тягой к "зеленой" энергии» и «извращенной показной добродетелью».

Автор также рассказала о факторах, которые предотвратят возможную «катастрофу». Например, американский доллар стабильнее юаня, а Китай не так уж устойчив, как кажется на первый взгляд. «Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на [президента США Джо] Байдена», — заключила Видбург.

О том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях, сообщалось на прошлой неделе. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку страна недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь Эр-Рияд хочет снизить влияние доллара.