Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В США рассказали о тревоге из-за «антиамериканских» шагов Саудовской Аравии

Колумнист American Thinker заявила, что Саудовская Аравия может снизить влияние доллара

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Попытки Саудовской Аравии снизить влияние американского доллара, в том числе в сделке с Китаем об оплате поставок нефти в юанях, вызывают тревогу. По мнению колумниста издания American Thinker Андреа Видбург, это говорит об «антиамериканской» политике Эр-Рияда.

По мнению Видбург, доллар растет в цене «благодаря своему статусу», и именно с этим связана тревога относительно «антиамериканских шагов» Саудовской Аравии. Она заявила, что власти королевства недовольны американской политикой на Ближнем Востоке и попытками США снова заключить ядерную сделку с Ираном. В Вашингтоне тоже недовольны Эр-Риядом, считает колумнист: в частности, его «самоубийственной тягой к "зеленой" энергии» и «извращенной показной добродетелью».

Автор также рассказала о факторах, которые предотвратят возможную «катастрофу». Например, американский доллар стабильнее юаня, а Китай не так уж устойчив, как кажется на первый взгляд. «Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на [президента США Джо] Байдена», — заключила Видбург.

О том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях, сообщалось на прошлой неделе. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку страна недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь Эр-Рияд хочет снизить влияние доллара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
В Германии объяснили нежелание Эрдогана вводить санкции против России
Бразильский наемник покинул Украину после удара России по полигону Яворовский
Небензя предрек появление неприглядных фактов о Западе после операции на Украине
Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании
На Украине назвали дату следующих переговоров с Россией
Украинские военные обстреляли детскую больницу в Донецке
Тренера олимпийской сборной США обвинили в сексуальных домогательствах
ЦСКА со счетом 6:1 разгромил «Рубин» и одержал шестую победу подряд в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.