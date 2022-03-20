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Багамский Центробанк назвал сумму выявленных и связанных с Россией активов

Центробанк Багамских островов нашел связанные с Россией активы на три миллиарда долларов

Фото: Pixabay

В банках Багамских островов найдено активов на сумму около трех миллиардов долларов, владельцы которых связаны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Центробанк страны уточнил, что на хранении или в трасте находятся 2,5 миллиарда долларов, на депозитах — 420 миллионов. При этом эти данные касаются только банковского сектора, обслуживающего клиентов за пределами Багам, и не включают российские активы, которые могут храниться в банках, работающих с местным населением.

Находятся ли владельцы этих активов под санкциями, не раскрывается.

13 марта Багамские острова присоединились к западным санкциям против России из-за спецоперации на Украине. Власти приказали финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под ограничительные меры. Под запрет к сотрудничеству также попали предприятия, связанные с Белоруссией.

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Марина Совина
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