Более 12 человек погибли из-за контрабандного алкоголя в штате с сухим законом

В индийском штате Бихар не менее 10 человек погибли из-за контрабандного алкоголя

В индийском штате Бихар, где действует сухой закон, не менее 10 человек погибли из-за употребления контрабандного алкоголя во время весеннего фестиваля Холи. Об этом сообщает NDTV.

По данным издания Hindu, число жертв превышает 12. Многочисленные отравления привели к протестам в городе Сахибганж: местные жители перекрыли дорогу и жгли покрышки, пока не вмешалась полиция. По утверждению родственников погибших, полицейские требуют, чтобы в качестве причины смерти указывали не алкоголь, а различные болезни.

Глава полиции города Нараянпур заявил, что причина смерти может быть названа лишь после вскрытия. По его утверждению, как минимум два случая не связаны с контрабандным алкоголем: один из погибших упал с лестницы, а у другого случился сердечный приступ.

Глава полиции города Мурлиганж утверждает, что установить истинную причину гибели людей невозможно, поскольку родственники кремируют их тела до того, как полиция узнает о произошедшем.

С апреля 2016 года в Бихаре действует сухой закон. Продажа алкоголя карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в полиции штата создано подразделение по борьбе с алкоголем, которое охотится на контрабандистов и подпольных производителей спиртных напитков. Несмотря на это, купить алкоголь по-прежнему не составляет труда, а в результате его употребления за время сухого закона погибли сотни человек.