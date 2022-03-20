В США прокомментировали возможность признания Донбасса и Крыма вслед за Киевом

Постпред США в ООН не ответила на вопрос о признании ДНР, ЛНР и Крыма вслед за Киевом

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не ответила, признает ли Вашингтон Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вслед за Киевом, если украинские власти пойдут на это. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий CNN спросил, считают ли США приемлемыми требования Москвы о демилитаризации Украины, отказе от вступления в НАТО, признании независимости ДНР и ЛНР и признании Крыма частью России, либо это «слишком много». Томас-Гринфилд заявила, что решение остается за украинцами, и неизвестно, к чему приведут их переговоры с Москвой.

«Я не могу сказать на данном этапе. Мы определенно не признали объявление Россией независимого Донбасса. Но я не могу предсказать, как мы отреагируем на достигнутое в ходе переговоров решение, к которому придут украинцы и русские для спасения жизней народа», — сказала постпред, комментируя возможное признание ДНР и ЛНР независимыми, а Крыма — российским.

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве и Киеву необходимо дать возможность спокойно провести переговоры, без нагнетания обстановки. Он также отметил, что у России есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования кризиса на переговорах с украинской делегацией, даже несмотря на то, что они идут непросто.